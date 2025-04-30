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В Азербайджане с банковских карт граждан за сутки похищено более 36 тыс. манатов

В Азербайджане с банковских карт граждан за сутки похищено более 36 тыс. манатов 29 апреля с банковских карт граждан Азербайджана было похищено более 36 тыс. манатов.
Происшествия
30 апреля 2025 г. 10:30
В Азербайджане с банковских карт граждан за сутки похищено более 36 тыс. манатов

29 апреля с банковских карт граждан Азербайджана было похищено более 36 тыс. манатов.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, киберпреступники с использованием различных мошеннических схем похитили с карт различные суммы - от 50 до 14 900 манатов.

Ведомство призвало граждан быть крайне осторожными при обращении с персональными банковскими данными и напомнило, что CVV/CVC-код, OTP-коды, логины и пароли, а также PIN-коды являются конфиденциальной информацией. "Если вы передаете эти данные посторонним лицам, вы рискуете потерять все средства на счете. В случае отсутствия денег на балансе злоумышленники могут оформить на ваше имя кредит", - говорится в обращении.

Гражданам настоятельно рекомендуют проявлять бдительность при получении подозрительных звонков или сообщений с предложениями легкого заработка, страхования и пр.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün vətəndaşların bank kartlarından 36 min manatdan çox pul kiber üsulla oğurlanıb

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