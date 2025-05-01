О нас

В Азербайджане с банковских карт граждан за сутки похищено более 30 тыс. манатов

В Азербайджане с банковских карт граждан за сутки похищено более 30 тыс. манатов Минувшим днем с банковских карт граждан Азербайджана было похищено более 30 тыс. манатов.
Происшествия
1 мая 2025 г. 10:40
В Азербайджане с банковских карт граждан за сутки похищено более 30 тыс. манатов

Минувшим днем с банковских карт граждан Азербайджана было похищено более 30 тыс. манатов.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, киберпреступники с использованием различных мошеннических схем похитили с карт различные суммы - от 70 до 13 665 манатов.

Ведомство призвало граждан быть крайне осторожными при обращении с персональными банковскими данными и напомнило, что CVV/CVC-код, OTP-коды, логины и пароли, а также PIN-коды являются конфиденциальной информацией. "Если вы передаете эти данные посторонним лицам, вы рискуете потерять все средства на счете. В случае отсутствия денег на балансе злоумышленники могут оформить на ваше имя кредит", - говорится в обращении.

Гражданам настоятельно рекомендуют проявлять бдительность при получении подозрительных звонков или сообщений с предложениями легкого заработка, страхования и пр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ötən gün vətəndaşların bank kartlarından 30 min manatdan çox pul talanıb

Самое читаемое

В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
24 апреля 2025 г. 20:07
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
25 апреля 2025 г. 11:53
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
29 апреля 2025 г. 20:43
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
24 апреля 2025 г. 20:04
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
25 апреля 2025 г. 15:05
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
27 апреля 2025 г. 22:18
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
28 апреля 2025 г. 12:05
СМИ: Семь палестинцев погибли при обстреле жилого дома в Газе
СМИ: Семь палестинцев погибли при обстреле жилого дома в Газе
24 апреля 2025 г. 20:13
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.04.2025)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.04.2025)
26 апреля 2025 г. 10:00
В Омане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном
В Омане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном
26 апреля 2025 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi