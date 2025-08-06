В Азербайджане разоблачили сеть нелегальных онлайн-казино

В Азербайджане разоблачили сеть нелегальных онлайн-казино

Главное управление по борьбе с киберпреступностью при МВД провело масштабную операцию против преступных группировок, специализировавшихся на организации нелегальных онлайн-ставок и азартных игр.

Как сообщили Report в МВД, расследование были инициировано на основе оперативных данных о вовлечении граждан в онлайн-азартные игры через специально созданные страницы в социальных сетях.

В результате операции были задержаны Агиль Мамедзаде и члены возглавляемой им группировки — Орхан Гёзалов, Эльмар Гёзалов, Таджир Мамедзаде и Эмиль Амрахлы. Также был задержан Ульви Мамедов, руководитель второй преступной группы, действовавшей по аналогичной схеме.

Следствие установило, что задержанные поддерживали тесные связи с организаторами нелегальных букмекерских контор и других азартных игр, базирующихся за рубежом. Они получали секретные пароли доступа к азартным играм, размещенным на сайте "fastloto.com" и других интернет-ресурсах.

Используя полученные данные, преступники создавали виртуальные кассы под названиями "Kral Kazino" и пр. на популярных социальных платформах, где за денежное вознаграждение вовлекали граждан в азартные игры.

В ходе обысков, проведенных на основании судебных решений в тайных офисах, квартирах и хранилищах членов группировки, правоохранители изъяли значительное количество электронных доказательств, банковских карт, мобильных телефонов с иностранными номерами и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

По данному факту Главным управлением возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК АР. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для руководителей обеих преступных сетей — Агиля Мамедзаде, Ульви Мамедова и других фигурантов дела.