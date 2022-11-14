В Азербайджане разоблачена шпионская сеть, созданная иранскими спецслужбами

В Азербайджане разоблачена шпионская сеть, созданная иранскими спецслужбами

Разоблачена шпионская сеть, созданная иранскими спецслужбами.

Как сообщает Report, информацию об этом опубликовал сайт Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Сообщается, что СГБ продолжает комплексные оперативно-следственные мероприятия с целью предотвращения разведывательно-подрывной деятельности, осуществляемой представителями спецслужб Исламской Республики Иран в отношении Азербайджана, и разоблачения созданной шпионской сети.

В результате проведенных мероприятий было установлено, что Аскеров Захир Фахреддин оглу, работавший капитаном судна на Каспийском морском нефтяном флоте, в период своего религиозного образования в г. Кум (Иран) был вовлечен представителями спецслужб страны в тайное сотрудничество в обмен на материальную выгоду. За прошедший период он собрал по их поручению информацию о компаниях и представительствах иностранных государств, действующих в нашей стране, о месте и времени учений Военно-морских сил в Каспийском море, о грузах, перевозимых на нефтяные платформы для использования в ущерб суверенитету и обороноспособности Азербайджанской Республики. Захир Аскеров совершил государственную измену путем шпионажа, передавая собранную информацию посредством мобильного телефона, а также непосредственно во время встреч с представителями спецслужб в Иране.

Другим расследованием установлено, что в 2018 году Расулов Эльнур Акиф оглу, находясь на лечении в Иране, договорился о тайном сотрудничестве с представителями спецслужбы этой страны, представлявшимися под именами "Мейсе" и "Доктор". Эльнур Расулов, сначала напрямую, а затем через своего родственника Расулова Арифа Амрах оглу, которого он привлек к тайному сотрудничеству, за различную оплату выполнял задания иранских спецслужб, в частности переслал в WhatsApp фото и видеокадры территорий прохождения нефте- и газопроводов в Гарадагском районе города Баку, территории, где хранятся беспилотные летательные аппараты, танки и различное военное оборудование, принадлежащие Министерству обороны и Государственной пограничной службе, техники, представленной на фестивале авиации, космоса и технологий Texnofest в Баку, а также зенитно-ракетных комплексов и других радарных и контрольных устройств, расположенных в Сальянском и Физулинском районах.

В ходе другого расследования возникли обоснованные подозрения в том, что гражданин Азербайджана Агазаде Бахтияр Рафик оглу, получавший религиозное образование в Исламской Республике Иран, совершил госизмену, вступив в тайное сотрудничество с представителями спецслужб этой страны, и по их поручению передавал собранную информацию о действующих в Азербайджане представительствах иностранных государств, политических процессах в стране, воинских частях, их расположении и назначениях, а также командном составе.

Также установлено, что Мирхафиз Мирисаг оглу Джафарзаде за преступления, совершенные под контролем спецслужб ИРИ, в 2018 году по решению суда был заочно арестован и объявлен в международный розыск, он передавал через приложение Telegram скрывающемуся на данный момент в Иране Орхану Кямран оглу Мамедову информацию о местонахождении объектов военного назначения и прочую информацию, способную нанести ущерб государственной безопасности и оборонной мощи Азербайджана.

Граждане Азербайджанской Республики Захир Аскеров, Эльнур Расулов, Ариф Расулов, Мирхафиз Джафарзаде и Бахтияр Агазаде были привлечены к уголовной ответственности и арестованы по статье 274 (Государственная измена) Уголовного кодекса АР.

В ходе расследования в приложении WhatsApp выявлены закрытые группы под названиями “Дискуссии”, “Объявления” и прочие, в которые были привлечены граждане Азербайджана. Группы созданы Тохидом Ибрагимбейли, Орханом Мамедовым, Эльшадом Гаджиевым и другими лицами, которые действовали по поручению иранских спецслужб и в настоящее время скрываются в Иране. Известно, что через эти группы осуществлялось распространение радикальных, религиозно-экстремистских идей, противоречащих современному международному праву, правам человека, Конституции Азербайджанской Республики, рассчитанных на создание в Азербайджане религиозного государства.

В настоящее время в Службе госбезопасности продолжаются комплексные следственно-оперативные мероприятия.