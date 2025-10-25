В Азербайджане расширяют участие юристов в международных арбитражных спорах

Азербайджанская Коллегия адвокатов уделяет особое внимание расширению возможностей юристов для участия в международных арбитражных процессах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров на международной конференции, посвященной открытию Бакинского арбитражного центра.

По словам Багирова, в последние годы Коллегия провела значительную работу в этом направлении - создан Комитет по бизнес-праву, объединяющий адвокатов, специализирующихся в сфере предпринимательства.

"Мы организуем тренинги, семинары и международные проекты по арбитражу и альтернативному разрешению споров. Наша цель - чтобы азербайджанские юристы были признаны профессиональными партнерами в региональных и международных арбитражах. Это важно для укрепления бизнес-климата и правового имиджа страны", - подчеркнул он.

Багиров отметил, что открытие Бакинского арбитражного центра станет важным шагом для развития арбитражной инфраструктуры в Азербайджане.

Он добавил, что деятельность Центра укрепит инвестиционную привлекательность Азербайджана, повысит доверие к бизнес-среде и внесет вклад в развитие адвокатуры страны.