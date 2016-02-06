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    ​В Азербайджане раскрыто убийство пятимесячной давности

    Двое задержаны, имя еще одного подозреваемого известно следствию

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане раскрыто совершенное пять месяцев назад убийство. 

    Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном сайте министерства внутренних дел (МВД).

    Так, 7 сентября прошлого года в поселке Ходжасан Абшеронского района обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. В результате проведенных сотрудниками органов полиции и прокуратуры мероприятий была установлена личность убитого, которым оказался житель Кюрдамирского района Ханлар Надиров, а также задержаны подозреваемые в совершении преступления житель Лянкяранского района Вусал Мирзаев и житель Кюрдамирского района Вусал Гадиев, имя еще одного подозреваемого известно следствию.

    Оперативно-розыскные и следственные мероприятия по факту продолжаются. 

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