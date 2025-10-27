Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Азербайджане раскрыта схема хищений и отмывания 81,5 млн манатов

    Происшествия
    • 27 октября, 2025
    • 12:37
    В Азербайджане раскрыта схема хищений и отмывания 81,5 млн манатов

    В Азербайджане выявлена и обезврежена организованная преступная группа, занимавшаяся легализацией преступных доходов и налоговым мошенничеством.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

    Отмечается, что в результате действий злоумышленников государству нанесен ущерб на сумму более 81,5 млн манатов.

    Следствие установило, что участники группы, используя данные более чем 300 человек из социально уязвимых слоев населения, зарегистрировали на их имя 777 юридических и 103 физических лиц, фактически не ведущих предпринимательскую деятельность. Через эти фиктивные компании проводились бестоварные финансовые операции и отмывались незаконно полученные средства.

    По данным прокуратуры, в результате налогового мошенничества указанными лицами было присвоено свыше 8 млн манатов из госбюджета.

    К уголовной ответственности привлечено 30 человек, включая организаторов группы. Их обвиняют по статьям 178.4 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), 193.3.1 (лжепредпринимательство, причинившее особо крупный ущерб), 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем, совершенная организованной группой в значительном размере) и другим статьям Уголовного кодекса АР.

    Десять из них арестованы по решению суда, в отношении остальных избраны иные меры пресечения, не связанные с арестом. Несколько обвиняемых объявлены в розыск.

    Следствие по делу продолжается.

    Генпрокуратура налоговое мошенничество отмывание денег преступная группа
    Dövlətə 81,5 milyon manat zərər vurulub, 30 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub
    Azerbaijan uncovers nearly $48 million embezzlement and money-laundering scheme

