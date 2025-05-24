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В Азербайджане работают более 2 600 адвокатов и около 600 помощников адвокатов

В Азербайджане работают более 2 600 адвокатов и около 600 помощников адвокатов В Азербайджане работают более 2 600 адвокатов и около 600 помощников адвокатов
Происшествия
24 мая 2025 г. 10:14
В Азербайджане работают более 2 600 адвокатов и около 600 помощников адвокатов

В Азербайджане в настоящее время работают более 2 600 адвокатов и около 600 помощников адвокатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров на встрече с недавно принятыми на работу помощниками адвокатов.

По его словам, эти цифры свидетельствуют о растущем спросе на юридические услуги.

Багиров подчеркнул, что коллегия всегда уделяет особое внимание повышению профессиональной подготовки помощников адвокатов, и призвал их быть активными, учиться у опытных адвокатов, проявлять инициативный подход и постоянно развиваться.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hazırda 2600-dən artıq vəkil və 600-ə yaxın vəkil köməkçisi fəaliyyət göstərir

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