Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане пять человек отравились угарным газом. Об Report сообщает со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана.

Так, Баба Нуриев, проживающий в поселке Локбатан Гарадагского района, и Земфира Рагимова, проживающая на территории Насиминского района, скончались в результате отравления угарным газом.

Жительница Самухского района Айгюнь Намувер, жительница Гусарского района Гюнай Рустамова и ее сестра Рамида с отравлением угарным газом доставлены в больницу.