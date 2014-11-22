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    В Азербайджане пять человек отравились угарным газом

    Двое из них скончались

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане пять человек отравились угарным газом. Об Report сообщает со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана.

    Так, Баба Нуриев, проживающий в поселке Локбатан Гарадагского района, и Земфира Рагимова, проживающая на территории Насиминского района, скончались в результате отравления угарным газом.

    Жительница Самухского района Айгюнь Намувер, жительница Гусарского района Гюнай Рустамова и ее сестра Рамида с отравлением угарным газом доставлены в больницу.

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