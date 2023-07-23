О нас

В Азербайджане проведена операция против FETÖ, есть арестованные

В Азербайджане проведена операция против FETÖ, есть арестованные В Азербайджане была проведена операция против FETÖ, четыре человека были арестованы.
Происшествия
23 июля 2023 г. 18:09
В Азербайджане проведена операция против FETÖ, есть арестованные

В Азербайджане была проведена операция против FETÖ, четыре человека были арестованы.

Как передает Report со ссылкой на Yeni Şafak, задержаны один из бывших лидеров FETÖ в Азербайджане Дойруш Джафаров, отвечающий за финансовые дела организации Гумрах Абдурахманов, директор центра под названием Yurd Руслан Алиев и отвечающий за организационные вопросы Анар Алиев.

Члены FETÖ были арестованы судом.

Было установлено, что Д.Джафаров, Г.Абдурахманов и А.Алиев длительное время продвигали свои идеи в образовательных центрах FETÖ в Азербайджане и предпринимали шаги по привлечению молодых людей в организацию.

На основании возбужденного уголовного дела сообщается, что продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению и задержанию других участников движения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda FETÖ-ya qarşı əməliyyat keçirilib, dörd nəfər həbs edilib

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi