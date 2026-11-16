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    В Брюсселе у наркоторговца изъяли почти 50 тыс. евро и наркотические вещества

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 17:18
    В Брюсселе у наркоторговца изъяли почти 50 тыс. евро и наркотические вещества

    Полиция Брюсселя (Бельгия) изъяла почти 50 тыс. евро наличными, а также значительное количество каннабиса и кокаина после ареста дилера, занимавшегося уличной продажей наркотиков в районе Мароль.

    Как передает Report, об этом сообщают бельгийские медиа.

    В полиции сообщили, что во время обыска в квартире дилера было обнаружено 49 475 евро наличными различными купюрами, чуть более полукилограмма гашиша, а также 57 граммов гашиша и 0,77 грамма кокаина.

    После допроса сотрудники полиции передали подозреваемого в прокуратуру Брюсселя.

    Сообщается, что на дилера полиция вышла через одного покупателя, который передал полицейским один грамм кокаина. Ему был выписан штраф в размере 300 евро.

    Наркотические вещества Бельгия
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