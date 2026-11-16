Азербайджан принял участие в Форуме о будущем исламского финансирования

Начальник отдела развития финансового сектора Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Наргиз Ширалиева приняла участие в форуме "Будущее исламских финансов" в Дубае (ОАЭ).

Как сообщили Report в ЦБА, мероприятие организовано Дубайским международным финансовым центром (DIFC).

Ширалиева рассказала об основных регуляторных препятствиях, влияющих на международное развитие исламских финансов, различиях в правовых и налоговых подходах в разных странах, а также о важности благоприятной регулирующей и институциональной среды для устойчивого развития этого сектора.