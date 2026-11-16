Ялчын Рафиев провел ряд встреч в рамках COP31
Внешняя политика
- 16 ноября, 2026
- 17:33
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Заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев провел ряд встреч в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье.
Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети X.
Рафиев сообщил, что провел ряд двусторонних встреч, а также выступил на климатических обсуждениях и дискуссиях высокого уровня, посвященных возможным итогам COP31.
Он также обратил внимание на то, что азербайджанская делегация в сотрудничестве с международными партнерами организовала специальные мероприятия, посвященные продвижению инициатив COP29.
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