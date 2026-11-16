Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Ялчын Рафиев провел ряд встреч в рамках COP31

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2026
    • 17:33
    Ялчын Рафиев провел ряд встреч в рамках COP31

    Заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев провел ряд встреч в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье.

    Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети X.

    Рафиев сообщил, что провел ряд двусторонних встреч, а также выступил на климатических обсуждениях и дискуссиях высокого уровня, посвященных возможным итогам COP31.

    Он также обратил внимание на то, что азербайджанская делегация в сотрудничестве с международными партнерами организовала специальные мероприятия, посвященные продвижению инициатив COP29.

    Ялчын Рафиев провел ряд встреч в рамках COP31
    Ялчын Рафиев провел ряд встреч в рамках COP31
    Ялчын Рафиев провел ряд встреч в рамках COP31
    Ялчын Рафиев провел ряд встреч в рамках COP31
    Ялчын Рафиев провел ряд встреч в рамках COP31
    Ялчын Рафиев провел ряд встреч в рамках COP31

    Ялчын Рафиев COP31 COP29 Организация Объединённых Наций (ООН)
    Фото
    Yalçın Rəfiyev COP31 çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    17:41
    Казахстан увеличил финансирование ремонта электростанций до $864 млн
    В регионе
    17:33
    Фото
    Ялчын Рафиев провел ряд встреч в рамках COP31
    Внешняя политика
    17:25
    Азербайджан принял участие в Форуме о будущем исламского финансирования
    Финансы
    17:18
    В Брюсселе у наркоторговца изъяли почти 50 тыс. евро и наркотические вещества
    Другие страны
    17:04
    Видео
    В Гусарском районе 8-километровый участок дороги сдан в эксплуатацию после капремонта
    Инфраструктура
    16:55
    Германия продолжит поддерживать вступление Албании в ЕС
    Другие страны
    16:53
    Экс-премьер Пакистана Имран Хан предупредил о риске кровоизлияния в мозг и остановки сердца
    Другие страны
    16:40
    В Польше задержали российского подростка за угрозы убийства в школе
    Другие страны
    16:35
    В Азербайджане объявлено желтое предупреждение из-за сильного ветра
    Экология
    Лента новостей