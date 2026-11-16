Ялчын Рафиев провел ряд встреч в рамках COP31

Заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев провел ряд встреч в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье.

Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети X.

Рафиев сообщил, что провел ряд двусторонних встреч, а также выступил на климатических обсуждениях и дискуссиях высокого уровня, посвященных возможным итогам COP31.

Он также обратил внимание на то, что азербайджанская делегация в сотрудничестве с международными партнерами организовала специальные мероприятия, посвященные продвижению инициатив COP29.