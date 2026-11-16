Yalçın Rəfiyev COP31 çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib
- 16 noyabr, 2026
- 17:16
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Xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev Antalyada keçirilən BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyası (COP31) çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə "X" sosial media hesabında yazıb.
Nazir müavini qeyd edib ki, COP31-in mümkün nəticələri ilə bağlı iqlim danışıqlarında, yüksək səviyyəli iqlim müzakirələrində çıxışlar edərək bir sıra ikitərəfli görüşlər keçirib.
Y.Rəfiyev Azərbaycan nümayəndə heyətinin beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlıq çərçivəsində COP29-un irs təşəbbüslərinin təşviqinə həsr olunmuş xüsusi tədbirlər təşkil etdiyini də diqqətə çatdırıb.
A productive first week at #COP31 in Antalya! Engaged in climate negotiations on potential outcomes of COP31, attended and delivered speeches at high-level climate discussions & held bilateral meetings with: ✅@OIC_OCI Secretary General Ismail Ould Cheikh Ahmed ✅@UNESCAP Executive Secretary Armida Alisjahbana ✅Executive Director of @Turkic_States Office in Hungary Balaszh Hendrich Special events for promotion of COP29 legacy initiatives were organized by the delegation of #Azerbaijan in partnership with international partners, such as @WHO, @UNESCO, @OECD, @IEA & @IRENA on advancing climate action in health, energy and education. Looking forward to building on this momentum in the second week!— Yalchin Rafiyev (@YalchinRafiyev) November 16, 2026