İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Yalçın Rəfiyev COP31 çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib

    Xarici siyasət
    • 16 noyabr, 2026
    • 17:16
    Yalçın Rəfiyev COP31 çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib

    Xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev Antalyada keçirilən BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyası (COP31) çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə "X" sosial media hesabında yazıb.

    Nazir müavini qeyd edib ki, COP31-in mümkün nəticələri ilə bağlı iqlim danışıqlarında, yüksək səviyyəli iqlim müzakirələrində çıxışlar edərək bir sıra ikitərəfli görüşlər keçirib.

    Y.Rəfiyev Azərbaycan nümayəndə heyətinin beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlıq çərçivəsində COP29-un irs təşəbbüslərinin təşviqinə həsr olunmuş xüsusi tədbirlər təşkil etdiyini də diqqətə çatdırıb.

    Yalçın Rəfiyev COP31 çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib
    Yalçın Rəfiyev COP31 çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib
    Yalçın Rəfiyev COP31 çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib
    Yalçın Rəfiyev COP31 çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib
    Yalçın Rəfiyev COP31 çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib
    Yalçın Rəfiyev COP31 çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib
    Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) COP31 BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası (UNFCCC) COP29
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    Ялчын Рафиев провел ряд встреч в рамках COP31
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