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Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов

Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов В городе Гянджа и прилегающих районах произошло землетрясение.
Происшествия
8 декабря 2022 г. 11:24
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов

По данным Бюро по изучению землетрясений, в Дагестане в 82 км к юго-западу от Махачкалы было зарегистрировано землетрясение.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

Было отмечено, что землетрясение ощущалось в приграничных районах Азербайджана силой 3-4 баллов.

Очаг землетрясения магнитудой 5,7 залегал на глубине 5 км.

11:05

В городе Гянджа и прилегающих районах произошло землетрясение.

Как сообщает западное бюро Report, подземные толчки были зафиксированы 8 декабря около 10:42.

Землетрясение длилось меньше минуты.

Подземные толчки ощущались также в Загатальском и Гахском районах.

Данных о разрушениях и жертвах нет.

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Версия на английском языке Earthquake in Dagestan felt in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Dağıstandakı zəlzələ Azərbaycanda 4 bala qədər hiss olunub - YENİLƏNİB

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