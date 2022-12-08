Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов

В городе Гянджа и прилегающих районах произошло землетрясение.

По данным Бюро по изучению землетрясений, в Дагестане в 82 км к юго-западу от Махачкалы было зарегистрировано землетрясение.



Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).



Было отмечено, что землетрясение ощущалось в приграничных районах Азербайджана силой 3-4 баллов.



Очаг землетрясения магнитудой 5,7 залегал на глубине 5 км.

11:05

В городе Гянджа и прилегающих районах произошло землетрясение.

Как сообщает западное бюро Report, подземные толчки были зафиксированы 8 декабря около 10:42.

Землетрясение длилось меньше минуты.

Подземные толчки ощущались также в Загатальском и Гахском районах.

Данных о разрушениях и жертвах нет.