Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов

По данным Бюро по изучению землетрясений, в Дагестане в 82 км к юго-западу от Махачкалы было зарегистрировано землетрясение.
Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).
Было отмечено, что землетрясение ощущалось в приграничных районах Азербайджана силой 3-4 баллов.
Очаг землетрясения магнитудой 5,7 залегал на глубине 5 км.
11:05
В городе Гянджа и прилегающих районах произошло землетрясение.
Как сообщает западное бюро Report, подземные толчки были зафиксированы 8 декабря около 10:42.
Землетрясение длилось меньше минуты.
Подземные толчки ощущались также в Загатальском и Гахском районах.
Данных о разрушениях и жертвах нет.