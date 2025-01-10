В Азербайджане продолжаются меры по борьбе с невозвратом экспортной выручки

В Азербайджане продолжаются меры по борьбе с невозвратом экспортной выручки

В Азербайджане ряд должностных лиц привлечен к уголовной ответственности за невозврат экспортной выручки в местные банки.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, уголовные дела возбуждены по статьям 208.2.1 (невозвращение иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджана.

Установлено, что физическое лицо Сахиба Мурадова не вернула на счета местного банка 23,4 млн долларов США, против нее избрана мера пресечения в виде взятия под надзор полиции. Вефадар Джафаров уклонился от возврата 900 тыс. долларов, он взят под арест.

По аналогичным делам фигурантами проходят Эмин Исламов, причастный к невозврату 1,6 млн долларов, и Эльшан Агакишиев, обвиняемый в невозвращении 1 млн долларов. Последний объявлен в розыск. Также возбуждено дело против компании Paralel N, руководитель которой, Эльдар Дамиров, подозревается в невозврате 16 тыс. долларов, и он также объявлен в розыск.