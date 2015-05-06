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    ​В Азербайджане принадлежащий районной ИВ автомобиль скатился с моста: два человека погибли, трое ранены - ОБНОВЛЕНО

    Один из погибших - сотрудник ИВ Гахского района

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане принадлежащий районной исполнительной власти автомобиль скатился с моста.

    Как сообщает Report, ДТП произошло на территории Гаха.

    Принадлежащий Исполнительной власти Гахского района автомобиль марки "ГАЗ 3110" с государственным номерным знаком 34 AA 054 скатился с моста над рекой Кюрмюк.

    В результате ДТП два человека погибли, трое получили ранения различной степени тяжести. Раненые помещены в районную центральную больницу Гаха. Один из погибших - Вугар Пашаев, а другой - Шахид Ахмедов, являвшийся сотрудником Исполнительной власти Гахского района. Ранены Фирудин Юсифзаде и Асиф Мамедзаде, а также водитель автомобиля - сотрудник ИВ Гахского района Азер Газахов.

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