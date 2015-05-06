​В Азербайджане принадлежащий районной ИВ автомобиль скатился с моста: два человека погибли, трое ранены - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане принадлежащий районной исполнительной власти автомобиль скатился с моста.

Как сообщает Report, ДТП произошло на территории Гаха.

Принадлежащий Исполнительной власти Гахского района автомобиль марки "ГАЗ 3110" с государственным номерным знаком 34 AA 054 скатился с моста над рекой Кюрмюк.

В результате ДТП два человека погибли, трое получили ранения различной степени тяжести. Раненые помещены в районную центральную больницу Гаха. Один из погибших - Вугар Пашаев, а другой - Шахид Ахмедов, являвшийся сотрудником Исполнительной власти Гахского района. Ранены Фирудин Юсифзаде и Асиф Мамедзаде, а также водитель автомобиля - сотрудник ИВ Гахского района Азер Газахов.