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В Азербайджане преступник открыл стрельбу по полиции при задержании

В Азербайджане преступник открыл стрельбу по полиции при задержании По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие
Происшествия
3 августа 2020 г. 10:51
В Азербайджане преступник открыл стрельбу по полиции при задержании

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Огузского районного отдела полиции, были задержаны лица, подозреваемые в культивировании наркотических средств и незаконном хранении оружия.

Об этом сообщили северо-западному бюро Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого жителя села Ширванлы Новруза Умарлы и его двоюродного брата Аяза Балакишиева, которые занимались выращиванием конопли в лесной зоне села. В ходе задержания Н.Умарлы открыл огонь по сотрудникам полиции из пистолета, но был обезврежен и задержан. Попытавшийся сбежать Балакишиев также был задержан на территории села Ширванлы.

При осмотре территории, где произошло событие, в качестве вещественных доказательств были изъяты пистолет Макарова, 2 обоймы с 15 патронами, прибор ночного видения, маска, перчатки и 165 кустов конопли.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda kriminal aləmə yaxın şəxs polisə atəş açıb

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