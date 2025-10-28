Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Азербайджане пресечено производство поддельных препаратов против ящура

    Происшествия
    • 28 октября, 2025
    • 18:51
    Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана совместно с сотрудниками Агентства пищевой безопасности (АПБА) провело операцию против лиц, занимавшихся изготовлением поддельных лекарств для лечения ящура у крупного и мелкого рогатого скота.

    Как сообщает Report, в ходе операции задержаны 26-летний Зарби Заманов и его 28-летний родственник Раван Заманов.

    Следствием установлено, что они смешивали строительные краски с техническим спиртом, создавая видимость лекарственного препарата, после чего фасовали смесь и продавали ее как средство против ящура.

    При осмотре нелегального цеха в поселке Локбатан Гарадагского района Баку полицейские обнаружили кустарно изготовленные поддельные препараты и другие вещественные доказательства. Экспертиза показала, что данные вещества не обладают лечебным эффектом.

    Расследование по факту продолжается.

    МВД АПБА препарат против ящура операция
    Видео
    DİN dabaq xəstəliyi əleyhinə saxta dərman hazırlayan şəxslərə qarşı əməliyyat keçirib

