В Азербайджане пресечено производство поддельных препаратов против ящура

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана совместно с сотрудниками Агентства пищевой безопасности (АПБА) провело операцию против лиц, занимавшихся изготовлением поддельных лекарств для лечения ящура у крупного и мелкого рогатого скота.

Как сообщает Report, в ходе операции задержаны 26-летний Зарби Заманов и его 28-летний родственник Раван Заманов.

Следствием установлено, что они смешивали строительные краски с техническим спиртом, создавая видимость лекарственного препарата, после чего фасовали смесь и продавали ее как средство против ящура.

При осмотре нелегального цеха в поселке Локбатан Гарадагского района Баку полицейские обнаружили кустарно изготовленные поддельные препараты и другие вещественные доказательства. Экспертиза показала, что данные вещества не обладают лечебным эффектом.

Расследование по факту продолжается.