В Азербайджане пресечена попытка ввоза наркотиков из Ирана с помощью БПЛА

Азербайджанские пограничники предотвратили попытку ввоза наркотических веществ на территорию страны из Ирана при помощи беспилотного летательного аппарата.

Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, инцидент произошел на служебной территории погранотряда "Горадиз".

С помощью БПЛА на территорию Азербайджана пытались переправить 17 кг 235 г наркотических веществ, в том числе 14 кг 85 г марихуаны, 3 кг 120 г метамфетамина, 30 г опиума, а также 500 таблеток метадона М-40.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Азербайджана Азер Оруджев, который признался, что прибыл на место, чтобы забрать незаконный груз.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.