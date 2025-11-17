В Азербайджане пресечена попытка ввоза наркотиков из Ирана с помощью БПЛА
- 17 ноября, 2025
- 13:19
Азербайджанские пограничники предотвратили попытку ввоза наркотических веществ на территорию страны из Ирана при помощи беспилотного летательного аппарата.
Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, инцидент произошел на служебной территории погранотряда "Горадиз".
С помощью БПЛА на территорию Азербайджана пытались переправить 17 кг 235 г наркотических веществ, в том числе 14 кг 85 г марихуаны, 3 кг 120 г метамфетамина, 30 г опиума, а также 500 таблеток метадона М-40.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Азербайджана Азер Оруджев, который признался, что прибыл на место, чтобы забрать незаконный груз.
Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.
