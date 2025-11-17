Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Азербайджане пресечена попытка ввоза наркотиков из Ирана с помощью БПЛА

    Происшествия
    • 17 ноября, 2025
    • 13:19
    В Азербайджане пресечена попытка ввоза наркотиков из Ирана с помощью БПЛА

    Азербайджанские пограничники предотвратили попытку ввоза наркотических веществ на территорию страны из Ирана при помощи беспилотного летательного аппарата.

    Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, инцидент произошел на служебной территории погранотряда "Горадиз".

    С помощью БПЛА на территорию Азербайджана пытались переправить 17 кг 235 г наркотических веществ, в том числе 14 кг 85 г марихуаны, 3 кг 120 г метамфетамина, 30 г опиума, а также 500 таблеток метадона М-40.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Азербайджана Азер Оруджев, который признался, что прибыл на место, чтобы забрать незаконный груз.

    Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.

    İrandan Azərbaycana PUA vasitəsilə narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Лента новостей