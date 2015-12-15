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    В Азербайджане педагог вуза сбила на своем автомобиле двух студенток

    Совершившая ДТП Тюказбан Джахангирова является родственницей депутата Гусейнбалы Миралямова

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Преподаватель Лянкяранского государственного университета (ЛГУ) Тюказбан Джахангирова сбила на своем автомобиле двух студенток ЛГУ. 

    Как сообщает Report, авария произошла перед учебным корпусом университета.

    По словам очевидцев, девушки были в наушниках и не слышали звуков приближающегося автомобиля. Обе девушки госпитализированы. Отмечается, что ранения не очень серьезные.

    По факту ведется расследование в Управлении государственной дорожной полиции (УГДП).

    Отметим, что совершившая ДТП преподаватель университета, доктор философии по педагогике, поэтесса-публицист Тюказбан Джахангирова является родственницей депутата Гусейнбалы Миралямова. 

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