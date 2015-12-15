В Азербайджане педагог вуза сбила на своем автомобиле двух студенток

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Преподаватель Лянкяранского государственного университета (ЛГУ) Тюказбан Джахангирова сбила на своем автомобиле двух студенток ЛГУ.

Как сообщает Report, авария произошла перед учебным корпусом университета.

По словам очевидцев, девушки были в наушниках и не слышали звуков приближающегося автомобиля. Обе девушки госпитализированы. Отмечается, что ранения не очень серьезные.

По факту ведется расследование в Управлении государственной дорожной полиции (УГДП).

Отметим, что совершившая ДТП преподаватель университета, доктор философии по педагогике, поэтесса-публицист Тюказбан Джахангирова является родственницей депутата Гусейнбалы Миралямова.