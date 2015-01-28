В Азербайджане преподаватель арестован при получении взятки у студента

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ На основании поступившего на горячую линию "161" обращения от студента Бакинского компьютерного колледжа о незаконных действиях заведующего отделом того же колледжа Аладдина Сафарова Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре проведены неотложные оперативно-розыскные мероприятия. Об этом сообщили Report в Генеральной прокуратуре.

В ходе расследования стало известно, что заведующий отделом программирования и сервисного обслуживания колледжа А.Сафаров во время зимней сессии потребовал у студента колледжа взятку в размере 150 манатов. 27 января 2015 года он был задержан при получении взятки в размере 120 манатов, по данному факту в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 311.1 (получение взятки) Уголовного Кодекса.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий при А.Сафарове были обнаружены денежные купюры на общую сумму 120 манатов, также во время обыска его кабинета и кабинетов других руководящих лиц колледжа были обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о нарушениях закона во время экзаменационных сессий в колледже, в том числе зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, представляющие интерес для следствия.

А.Сафаров был обвинен по вышеуказанной статье и решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления и привлечения к уголовной ответственности других участников преступления.