Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане прекращена деятельность четырех адвокатов.

Как сообщили Report в Коллегии адвокатов, решение об этом было принято на прошедшем 7 сентября заседании структуры.

На заседании были рассмотрены заключения Дисциплинарной комиссии адвокатов по 24 дисциплинарным производствам в отношении адвокатов. В связи с нарушениями требований законодательных актов при выполнении профессионального долга, на основе положений о правилах поведения адвокатов и норм адвокатской этики, в отношении 7-х адвокатов было принято решение о мерах дисциплинарного взыскания: "Одному адвокату было сделано замечание за не следование адвокатской этике, 2 адвокатам вынесен выговор за препятствование исполнению правосудия в должном порядке и некорректное обращение по отношению к участникам судебного процесса, а также принято решение о приостановлении деятельности 4-х адвокатов за оказание юридической помощи без заключения договора, допущения нарушений прав на защиту и препятствование исполнению правосудия в должном порядке. В связи с тем, что по другим делам нарушений обнаружено не было, дисциплинарное производство по ним было приостановлено".