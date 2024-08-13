В Азербайджане предотвращена попытка сбыта 134 кг наркотиков

В результате спецоперации, проведенной совместно сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) и Государственной пограничной службы (ГПС), предотвращен незаконный оборот наркотических средств, ввезенных из Ирана в Азербайджан контрабандным путем.

В результате спецоперации, проведенной совместно сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) и Государственной пограничной службы (ГПС), предотвращен незаконный оборот наркотических средств, ввезенных из Ирана в Азербайджан контрабандным путем.

Как сообщили Report в МВД, в ходе мероприятий, проведенных полицейскими и пограничниками в Имишлинском районе, были задержаны Самит Мамедов и его знакомый Хидаят Рашидов.

В принадлежащем им транспортном средстве было обнаружено 134 кг наркотический средств - марихуаны, обогащенной психотропными веществами, героина, опиума и 1000 таблеток метадона.

Задержанные лица признались, что при посредничестве гражданина Ирана забрали наркотики из тайника на территории Имишлинского района в целях их дальнейшей доставки по различным адресам в Баку.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.