В Азербайджане предотвращен ввоз 15,2 кг наркотиков из Ирана
Происшествия
- 02 октября, 2025
- 12:54
В Азербайджане предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков, переплавляемой из Ирана.
Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Госпогранслужбы (ГПС) и Госкомтаможни (ГТК).
Сотрудники пограничных войск ГПС предотвратили попытку нарушения государственной границы в направлении из Ирана на служебной территории погранотряда "Горадиз" в Физулинском районе.
В ходе совместных мероприятий ГПС и ГТК была обнаружена и изъята марихуана общим весом 15,2 кг и 1490 таблеток синтетического наркотика Метадон M-40.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
