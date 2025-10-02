В Азербайджане предотвращен ввоз 15,2 кг наркотиков из Ирана

В Азербайджане предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков, переплавляемой из Ирана.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Госпогранслужбы (ГПС) и Госкомтаможни (ГТК).

Сотрудники пограничных войск ГПС предотвратили попытку нарушения государственной границы в направлении из Ирана на служебной территории погранотряда "Горадиз" в Физулинском районе.

В ходе совместных мероприятий ГПС и ГТК была обнаружена и изъята марихуана общим весом 15,2 кг и 1490 таблеток синтетического наркотика Метадон M-40.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.