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В Азербайджане пользователь Instagram арестован за пропаганду наркотиков

В Азербайджане пользователь Instagram арестован за пропаганду наркотиков В отношении А.Исмаилзаде составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях
Происшествия
6 марта 2021 г. 10:53
В Азербайджане пользователь Instagram арестован за пропаганду наркотиков

Задержан еще один человек, который распространял в социальных сетях видео, пропагандирующие употребление наркотиков.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, был задержан Али Исмаилзаде, занимавшийся пропагандой наркотиков в Instagram.

В своих показаниях он признал, что пропагандировал употребление наркотиков в социальных сетях, и выразил сожаление о содеянном. В отношении А.Исмаилзаде составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

Решением суда он был арестован в административном порядке на 30 суток.

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Версия на азербайджанском языке İnstaqramda narkotik qəbulunu təbliğ edən daha bir nəfər həbs olunub

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