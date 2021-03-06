В Азербайджане пользователь Instagram арестован за пропаганду наркотиков

В отношении А.Исмаилзаде составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях

Задержан еще один человек, который распространял в социальных сетях видео, пропагандирующие употребление наркотиков.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, был задержан Али Исмаилзаде, занимавшийся пропагандой наркотиков в Instagram.

В своих показаниях он признал, что пропагандировал употребление наркотиков в социальных сетях, и выразил сожаление о содеянном. В отношении А.Исмаилзаде составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

Решением суда он был арестован в административном порядке на 30 суток.