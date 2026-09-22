В Азербайджане полиция обезвредила оказавшего вооруженное сопротивление мужчину
Происшествия
- 22 сентября, 2026
- 12:18
Полиция в Азербайджане обезвредила мужчину, оказавшего вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением табельного оружия.
Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Обезвреженным оказался М. Мирзаев, находившийся в розыске за незаконное хранение огнестрельного оружия и мошенничество.
Ранее он был судим за умышленное убийство, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, разбой, контрабанду, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
При задержании Мирзаев оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции.
На месте происшествия обнаружен и изъят пистолет Макарова.
По факту проводится расследование.
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