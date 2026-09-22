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    В Азербайджане полиция обезвредила оказавшего вооруженное сопротивление мужчину

    Происшествия
    • 22 сентября, 2026
    • 12:18
    В Азербайджане полиция обезвредила оказавшего вооруженное сопротивление мужчину

    Полиция в Азербайджане обезвредила мужчину, оказавшего вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением табельного оружия.

    Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

    Обезвреженным оказался М. Мирзаев, находившийся в розыске за незаконное хранение огнестрельного оружия и мошенничество.

    Ранее он был судим за умышленное убийство, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, разбой, контрабанду, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

    При задержании Мирзаев оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции.

    На месте происшествия обнаружен и изъят пистолет Макарова.

    По факту проводится расследование.

    Мошенничество (аферизм) Вооруженное сопротивление Огнестрельное оружие МВД Азербайджана Незаконное хранение огнестрельного оружия
    Polisə silahlı müqavimət göstərən şəxs zərərsizləşdirilib

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