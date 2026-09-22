В Азербайджане полиция обезвредила оказавшего вооруженное сопротивление мужчину

Полиция в Азербайджане обезвредила мужчину, оказавшего вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением табельного оружия.

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Обезвреженным оказался М. Мирзаев, находившийся в розыске за незаконное хранение огнестрельного оружия и мошенничество.

Ранее он был судим за умышленное убийство, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, разбой, контрабанду, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

При задержании Мирзаев оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции.

На месте происшествия обнаружен и изъят пистолет Макарова.

По факту проводится расследование.