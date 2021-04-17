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В Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар

В Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар В Азербайджане совершена кража из дома брата депутата Милли Меджлиса.
Происшествия
17 апреля 2021 г. 11:43
В Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
Фахраддин Керимли

В Азербайджане совершена кража из дома брата депутата Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, инцидент произошел в одном из частных жилых домов, расположенных в центре Агсуинского района.

Так, житель района, брат депутата Милли Меджлиса Таира Керимли - Фахраддин Керимли обратился в районное отделение полиции с заявлением о краже антикварного самовара и электрических кабелей из принадлежащего ему дома.

"Я уехал в Баку, а вернувшись, обнаружил, что нас обокрали. Похищен антикварный самовар, оставшийся нам от деда", - отметил Ф.Керимли.

По факту совершения кражи задержан житель Агсу, ранее судимый Эльчин Эйвазов.

Расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda deputatın babasından qalma antikvar samovar oğurlanıb - YENİLƏNİB

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