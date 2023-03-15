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В Азербайджане по подозрению в шпионаже арестован иностранный гражданин

В Азербайджане по подозрению в шпионаже арестован иностранный гражданин В Азербайджане арестован занимавшийся шпионажем гражданин иностранного государства.
Происшествия
15 марта 2023 г. 10:41
В Азербайджане по подозрению в шпионаже арестован иностранный гражданин

В Азербайджане по подозрению в шпионаже арестован гражданин иностранного государства.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Служба государственной безопасности.

В ходе проводимого расследования возникли обоснованные подозрения в том, что гражданин иностранного государства Гаэди Мохаммад Наджаф оглу 1994 г.р. занимался шпионажем на территории Азербайджана.

По информации СГБ, на основании собранных многочисленных доказательств было установлено, что Гаэди Мохаммад Наджаф оглу по поручению спецслужб иностранного государства занимался организацией сбора и передачи сведений, являющихся государственной тайной, для использования в ущерб интересам безопасности Азербайджана, в том числе получением персональных данных сотрудников правоохранительных органов Азербайджана, установлением с ними личных отношений с целью привлечения к секретному сотрудничеству со спецслужбами зарубежной страны.

Гаэди Мохаммад Наджаф оглу привлечен к уголовной ответственности по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование по уголовному делу продолжается.

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