О нас

В Азербайджане определен срок ареста для торговцев наркотиками через интернет

В Азербайджане определен срок ареста для торговцев наркотиками через интернет В Азербайджане продавцам наркотиков через интернет грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
Происшествия
18 мая 2022 г. 21:12
В Азербайджане определен срок ареста для торговцев наркотиками через интернет

В Азербайджане продавцам наркотиков через интернет грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Как сообщает Report, это стало возможным благодаря подписанию президентом Ильхамом Алиевым закона "О внесении поправок в Уголовный Кодекс об административных правонарушениях".

Согласно поправке, незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 12 лет, если они совершены с использованием средств массовой информации, в том числе информационных ресурсов интернета или информационно-телекоммуникационных сетей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda internet vasitəsilə narkotik satanlar üçün həbs müddəti müəyyənləşib

Самое читаемое

Представитель Азербайджана вышел в финал Евровидения 2022
Представитель Азербайджана вышел в финал "Евровидения 2022"
13 мая 2022 г. 01:07
Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022
ВидеоУкраина стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
15 мая 2022 г. 03:03
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоНачался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
15 мая 2022 г. 10:32
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
16 мая 2022 г. 11:09
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на Азовсталь
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на "Азовсталь"
15 мая 2022 г. 13:11
Организаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно Азовстали и Мариуполя
ВидеоОрганизаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно "Азовстали" и Мариуполя
15 мая 2022 г. 02:15
МЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
ФотоМЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
18 мая 2022 г. 00:35
Войска России отходят от Харькова
Войска России отходят от Харькова
13 мая 2022 г. 23:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi