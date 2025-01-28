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В Азербайджане обвиняемому в призывах к насильственному захвату власти вынесен приговор

В Азербайджане обвиняемому в призывах к насильственному захвату власти вынесен приговор Завершился уголовный процесс над Эльшаном Керимовым, обвиняемым в публичных призывах к насильственному захвату власти.
Происшествия
28 января 2025 г. 11:31
В Азербайджане обвиняемому в призывах к насильственному захвату власти вынесен приговор

Завершился уголовный процесс над Эльшаном Керимовым, обвиняемым в публичных призывах к насильственному захвату власти.

Как сообщает Report, заседание прошло в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Сабухи Гусейнова.

Прокурор запросил 7 лет и 6 месяцев лишения свободы для Эльшана Керимова. Выступившая с защитной речью адвокат Зибейда Садыгова попросила вынести мягкий обвинительный приговор.

Решением суда Эльшан Керимов приговорен к 6 годам лишения свободы.

Отметим, что Эльшан Керимов был задержан 17 апреля 2024 года в селе Рустамли Евлахского района. В следственном управлении Генпрокуратуры в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 281.1 (публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя, либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания) УК АР. 19 апреля Бинагадинский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

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