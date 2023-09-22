В Азербайджане обнаружено и обезврежено 2 728 мин армянского производства

"После Трехстороннего заявления 2020 года в Азербайджане было обнаружено и обезврежено в общей сложности 2 728 мин.

"После Трехстороннего заявления 2020 года в Азербайджане было обнаружено и обезврежено в общей сложности 2 728 мин армянского производства.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, вдоль азербайджано-армянской границы в Кельбаджарском и Лачынском районах обнаружено и обезврежено 1 119 мин, а в Карабахском экономическом районе обезврежено 1 609 мин:

"Всего с момента подписания Трехсторонней декларации в ноябре 2020 года жертвами мин стали 314 человек".