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В Азербайджане обнаружено и обезврежено 2 728 мин армянского производства

В Азербайджане обнаружено и обезврежено 2 728 мин армянского производства "После Трехстороннего заявления 2020 года в Азербайджане было обнаружено и обезврежено в общей сложности 2 728 мин.
Происшествия
22 сентября 2023 г. 04:50
В Азербайджане обнаружено и обезврежено 2 728 мин армянского производства

"После Трехстороннего заявления 2020 года в Азербайджане было обнаружено и обезврежено в общей сложности 2 728 мин армянского производства.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, вдоль азербайджано-армянской границы в Кельбаджарском и Лачынском районах обнаружено и обезврежено 1 119 мин, а в Карабахском экономическом районе обезврежено 1 609 мин:

"Всего с момента подписания Трехсторонней декларации в ноябре 2020 года жертвами мин стали 314 человек".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Ermənistan istehsalı olan 2 728 mina aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib

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