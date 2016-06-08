В Азербайджане обнародованы регионы с наибольшим количеством подземных толчков

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ С 25 мая по 7 июня в Азербайджане и в соседних регионах было зарегистрировано 257 подземных толчков.

Об этом сообщил Report генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Йетирмишли.

По его словам, большинство из них были слабыми и не ощущались: "Магнитуда большинства толчков составляла 0.5, 0.7, 1.2, 1.5, Некоторые толчки были на уровне фона. Не было такой зоны, где не отмечались толчки".

Г.Йетирмишли отметил, что в Азербайджане в настоящее время сейсмическая активность не наблюдается.

Гендиректор центра отметил, что больше всего землетрясений было зарегистрировано в Каспийском море, на юго-востоке горной системы Большого Кавказа - в Шемахе, Исмаиллы, на северо - западе - Загатале, Шеки, Балакян, в южной части - Лянкяран, Лерик, а также в Дашкясане, Гяндже, Гедабеке, расположенных на Малом Кавказе.

Он подчеркнул, что станции Республиканского центра сейсмологической службы проводят непрерывные наблюдения.