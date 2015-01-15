В Азербайджане обнародованы названия структур, в которых выявлено наибольшее количество фактов коррупции - СПИСОК

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "Из-за того что сфера образования и здравоохранения очень широкая, здесь наиболее распространены коррупционные преступления бытового характера. Потому что в этой сфере работает большое количество сотрудников. В некоторых министерствах трудится примерно 2 000 граждан. В министерстве образования же их число достигает 50-100 тысяч". Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Камран Алиев.

По словам начальника управления, в 2014 году в судебные инстанции было направлено 3 уголовных дела в отношении 14 должностных лиц в сфере социальной защиты, 2 уголовных дела в отношении 2 должностных лиц из Государственного комитета по вопросам имущества, 7 уголовных дел в отношении 7 лиц из местных органов исполнительной власти, 4 уголовных дела в отношении 4 лиц из муниципалитетов, 3 уголовных дела в отношении 3 лиц из сферы здравоохранения, 19 уголовных дел в отношении 37 лиц из сферы образования.

Он также отметил, что продолжается предварительное расследование 118 уголовных дел.