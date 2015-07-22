В Азербайджане обнародована статистика по коррупционным преступлениям

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ За первое полугодие текущего года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре рассмотрено 5 150 обращений граждан, в том числе, расследовано 95 материалов уголовного характера. Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Камран Алиев.

Из данных материалов по 65 (68%) возбуждены уголовные дела, по 30 (32%) отклонено возбуждение уголовного дела и предприняты необходимые предупредительные меры.

За отчетный период на "горячую линию" 161 Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре поступило 3 414 обращений. На основании 12 обращений были возбуждены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса. В то же время в результате совместных мероприятий с соответствующими государственными структурами другие обращения были удовлетворены, права граждан восстановлены и для устранения выявленных правонарушений направлены запросы в соответствующие структуры. "За отчетный период возбуждены уголовные дела в отношении 10 лиц, пойманных на месте преступления, в результате проведенных оперативных мероприятий со стороны оперативных структур Главного управления, а также 5 уголовных дел на основе собранных материалов по фактам коррупционных правонарушений", - сообщил К.Алиев.

Отметим, что сегодня в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре состоялась пресс-конференция по итогам работы за первое полугодие 2015 года с участием представителей средств массовой информации и неправительственных организаций.