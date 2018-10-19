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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане обнародована последняя ситуация в оползневых зонах.

Как сообщает Report, на проведенном брифинге начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов сказал, что наблюдается активность в оползневых зонах в поселке Зых, озере Зели в Масазыре, поселке "Ат йалы".

По его словам, в оползневых участках в Шамахинском и Исмаиллинском районах также наблюдается активность: "В селе Муганлы Шамахинского района, на Исмаиллинской дороге и на 132-м километре дороги Баку-Шамаха-Евлах существует напряженность, в определенных местах имели место оползни типа обвала. Кроме того, в селе Гойдан, входящем в административно-территориальную единицу Лагич Исмаиллинского района, два месяца назад произошел оползень, который в настоящее время находится в активной фазе, оползневая масса дошла до стен жилых домов. В Лерике, Ярдымлы, нескольких километрах Лерикской дороги произошли оползень типа обвала и проседание".