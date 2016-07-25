Госкомитет: В Азербайджане некоторые мужчины подают жалобы на своих жен в связи с избиением

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В Государственный комитет Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей помимо женщин обращаются и мужчины.

Как сообщил на запрос Report заведующий отделом информации и аналитических исследований комитета Эльгюн Сафаров, в комитет и в центры поддержки детей и семей, функционирующих при комитете, в 2015 году поступило 183 обращения в связи с бытовым насилием и семейными конфликтами: "В 2014 году в комитет по этой причине было сделано 126 обращений. 98 процентов обращений было сделано женщинами, незначительная часть, то есть 2 процента обращений, - мужчинами. Жалобы мужчин в основном были связаны с изменой. В центры поддержки детей и семей поступили также жалобы по факту избиения мужчин. Из-за незначительного количества подобных обращений, статистика этих фактов не ведется".

По его словам, за последние годы были проведены меры в сотрудничестве с соответствующими структурами по обращениям в связи с бытовым насилием и семейными конфликтами, поступившими как в комитет, так и в центры поддержки детей и семей, функционирующих при комитете: "Сотрудники наших центров постоянно проводят психологическую работу с семьями, с жертвами бытового насилия, открыли индивидуальные папки, собирают информацию о семьях и предпринимают меры в сотрудничестве с соответствующими структурами. Были проведены просветительские работы и круглые столы на тему "Скажем нет насилию", "Ранний брак - преступление", "Скажем нет ранним бракам во имя здорового образа жизни" и т.д., организованы различные акции".

Отметим, что при Государственном комитету по проблемам семьи, женщин и детей действуют 11 центров поддержки детей и семей.