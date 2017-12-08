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    В Азербайджане неизвестные лица напали на водителя такси и угнали автомобиль

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Занимающийся перевозкой пассажиров по маршруту Баку-Гянджа на личном автомобиле марки Mercedes Махир Мамедов 1972 г.р. подвергся разбою со стороны неизвестных лиц.

    Как сообщает Report, двое севших в машину под предлогом поездки в Гянджу лиц сначала попросили отвезти их в поселок Баладжары. Там эти лица напали на водителя и связали ему руки. После этого неизвестные, оставив в машине М. Мамедова, поехали на автомобиле в Исмаиллинский район. В селе Бизлан Исмаиллинского района они высадили водителя на территории лесного массива и скрылись с места.

    Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование по факту.

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