В Азербайджане неизвестные лица напали на водителя такси и угнали автомобиль

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Занимающийся перевозкой пассажиров по маршруту Баку-Гянджа на личном автомобиле марки Mercedes Махир Мамедов 1972 г.р. подвергся разбою со стороны неизвестных лиц.

Как сообщает Report, двое севших в машину под предлогом поездки в Гянджу лиц сначала попросили отвезти их в поселок Баладжары. Там эти лица напали на водителя и связали ему руки. После этого неизвестные, оставив в машине М. Мамедова, поехали на автомобиле в Исмаиллинский район. В селе Бизлан Исмаиллинского района они высадили водителя на территории лесного массива и скрылись с места.

Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование по факту.