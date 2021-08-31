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В Азербайджане назначены новые начальники полиции трех районов

В Азербайджане назначены новые начальники полиции трех районов В органах внутренних дел произведены новые кадровые назначения.
Происшествия
31 августа 2021 г. 17:06
В Азербайджане назначены новые начальники полиции трех районов
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В органах внутренних дел произведены новые кадровые назначения.

Как сообщает Report, приказ об этом подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, начальник Сабунчинского районного управления полиции (РУП) Эльдар Ильясов освобожден от должности и назначен начальником Гусарского районного отдела полиции (РОП), начальник Сабаильского РУП Джавид Мурадов освобожден от должности и назначен начальником Сабунчинского РОП полиции .

Кроме того, Полад Гараев освобожден от должности начальника Самухского РУП и назначен начальником Джалилабадского РУП.

Пресс-служба Министерства внутренних дел подтвердила Report этот факт.

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Версия на английском языке New police chiefs appointed in three districts of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda üç rayona yeni polis rəisi təyin edilib

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