В Азербайджане назначены новые начальники полиции трех районов

В органах внутренних дел произведены новые кадровые назначения.

В органах внутренних дел произведены новые кадровые назначения.

Как сообщает Report, приказ об этом подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, начальник Сабунчинского районного управления полиции (РУП) Эльдар Ильясов освобожден от должности и назначен начальником Гусарского районного отдела полиции (РОП), начальник Сабаильского РУП Джавид Мурадов освобожден от должности и назначен начальником Сабунчинского РОП полиции .

Кроме того, Полад Гараев освобожден от должности начальника Самухского РУП и назначен начальником Джалилабадского РУП.

Пресс-служба Министерства внутренних дел подтвердила Report этот факт.