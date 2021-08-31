В Азербайджане назначены новые начальники полиции трех районов

В органах внутренних дел произведены новые кадровые назначения.
Как сообщает Report, приказ об этом подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Согласно приказу, начальник Сабунчинского районного управления полиции (РУП) Эльдар Ильясов освобожден от должности и назначен начальником Гусарского районного отдела полиции (РОП), начальник Сабаильского РУП Джавид Мурадов освобожден от должности и назначен начальником Сабунчинского РОП полиции .
Кроме того, Полад Гараев освобожден от должности начальника Самухского РУП и назначен начальником Джалилабадского РУП.
Пресс-служба Министерства внутренних дел подтвердила Report этот факт.