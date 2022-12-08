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В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов

В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов В Азербайджане назначены начальники Губадлинского и Гобустанского районных отделов полиции (РОП).
Происшествия
8 декабря 2022 г. 10:36
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов

В Азербайджане назначены начальники Губадлинского и Гобустанского районных отделов полиции (РОП).

Как сообщает Report, приказ об этом подписал министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно документу, начальник Губадлинского РОП полковник-лейтенант полиции Бахруз Джаббаров освобожден от должности и назначен начальником Гобустанского РОП.

Другим приказом министра, заместитель начальника по оперативной работе Сиязанского РОП полковник-лейтенант полиции Ахмед Наджафов освобожден от должности и назначен начальником Губадлинского РОП.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda iki rayona yeni polis rəisi təyin edilib

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