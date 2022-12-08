В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов

В Азербайджане назначены начальники Губадлинского и Гобустанского районных отделов полиции (РОП).

В Азербайджане назначены начальники Губадлинского и Гобустанского районных отделов полиции (РОП).

Как сообщает Report, приказ об этом подписал министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно документу, начальник Губадлинского РОП полковник-лейтенант полиции Бахруз Джаббаров освобожден от должности и назначен начальником Гобустанского РОП.

Другим приказом министра, заместитель начальника по оперативной работе Сиязанского РОП полковник-лейтенант полиции Ахмед Наджафов освобожден от должности и назначен начальником Губадлинского РОП.