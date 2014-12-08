В Азербайджане наказаны семеро судей - СПИСОК

Баку.8 декабря. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Судебно-правового совета Азербайджана. Об этом сообщили Report в Совете.

На заседании, проходившем под председательством Фикрета Мамедова, было отмечено, что проведены мероприятия за исполнением поручений главы государства о повышении эффективности правосудия, заботе о гражданах, устранения коррупции и других негативных явлений, в том числе, с этой целью был проведен последовательный мониторинг и проверки в судах. Судьи, которые допустили создание условий для коррупции, вызвавшие недовольство граждан, а также волокитство и другие правонарушения, были привлечены к серьезной дисциплинарной ответственности.

На заседании были рассмотрены дисциплинарные производства, в результате которых судья Бакинского административно-экономического суда №1 Гурбан Аббасов освобожден от занимаемой должности переводом на другую должность, судьи Фаган Ахмедов и Шарафат Мамедова получили выговор, председатель суда Мусеиб Гусейнов получил предупреждение за создание условий для коррупции путем искусственных препятствий для реализации прав граждан, грубое нарушение законодательства и этических норм, а также исполнительной дисциплины. В результате проверок в других судах также начались дисциплинарные производства в отношении трех судей. Отмечено, что мониторинги судов будут продолжены.