В Азербайджане найден труп без вести пропавшего офицера полиции

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Ширванском канале на территории села Быгыр Гёйчайского района обнаружен частично разложившийся труп 60-65-летнего мужчины без признаков насилия.

Как сообщает Report, информация об этом опубликовна на официальном сайте министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники Гёйчайского районного отдела полиции (РОП) установили, что труп принадлежит жителю Исмаиллинского района Бахтияру Насирову, без вести пропавшему 12 декабря прошлого года.

Отметим, что Б.Насиров являлся бывшим офицером полиции.