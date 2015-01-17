В Азербайджане начато разбирательство в отношении двух судей одного из районных судов столицы

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане стало известно имя еще одного судьи, в отношении которого начато дисциплинарное разбирательство. Об этом Report сообщили в органах юстиции.

Это судья Низаминского районного суда г.Баку Эльнур Нуриев.

Э.Нуриев родился в 1976 году. В 1998 году он окончил юридический факультет Азербайджанского международного университета, а в 2005 году тот же самый факультет Бакинского государственного университета. С 2013 года он является судьей Низаминского районного суда г.Баку.

Отметим что, Судебно-правовой совет (СПС) начал дисциплинарное разбирательство в отношении трех судей. Причиной тому указаны действия этих судей, создающие условия для коррупции, путем искусственных препятствий гражданам при осуществлении защиты их прав, правонарушения в судебной системе и нарушение этических норм, а также грубое нарушение исполнительской дисциплины.

Имя одного из этих судей до этого было уже известно. Это председатель Низаминского районного суда Магомед Акберов.