В Азербайджане на учет поставлены 974 наркозависимых

Обнародовано число пользователей наркотиков в Азербайджане в январе-мае этого года.

Обнародовано число пользователей наркотиков в Азербайджане в январе-мае этого года.

Как сообщили Report в постоянной Рабочей группе при Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, за последние пять месяцев Министерством внутренних дел в Республиканский наркологический центр были направлены 33 983 человека в связи с определением всех видом опьянения.

Из них у 974 из 1 367 человек, прошедших медосмотр на употребление наркотиков, была установлена наркозависимость, обеспечено принятие соответствующих мер в связи с этим.