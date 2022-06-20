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В Азербайджане на учет поставлены 974 наркозависимых

В Азербайджане на учет поставлены 974 наркозависимых Обнародовано число пользователей наркотиков в Азербайджане в январе-мае этого года.
Происшествия
20 июня 2022 г. 11:05
В Азербайджане на учет поставлены 974 наркозависимых

Обнародовано число пользователей наркотиков в Азербайджане в январе-мае этого года.

Как сообщили Report в постоянной Рабочей группе при Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, за последние пять месяцев Министерством внутренних дел в Республиканский наркологический центр были направлены 33 983 человека в связи с определением всех видом опьянения.

Из них у 974 из 1 367 человек, прошедших медосмотр на употребление наркотиков, была установлена наркозависимость, обеспечено принятие соответствующих мер в связи с этим.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qeydiyyatda olan narkotik istifadəçilərinin sayı açıqlanıb

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