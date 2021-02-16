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В Азербайджане конфискованы около 4 тонн наркотиков и психотропных веществ

В Азербайджане конфискованы около 4 тонн наркотиков и психотропных веществ Раскрыто количество конфискованных в прошлом году в Азербайджане наркотических средств и психотропных веществ
Происшествия
16 февраля 2021 г. 13:07
В Азербайджане конфискованы около 4 тонн наркотиков и психотропных веществ
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Раскрыто количество конфискованных в прошлом году в Азербайджане наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщает Report, в 2020 году было конфисковано 3 758,4 килограмма наркотических средств и психотропных веществ.

Это на 13,3% больше показателя 2019 года.

Из изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 2 341,1 кг составил героин, 904,5 кг - марихуана, 277,9 кг - опиум, 65,4 кг - гашиш, гашишное масло и смола, 1,3 кг - кокаин, 168,2 кг - другие наркотические и сильнодействующие средства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 4 tona yaxın narkotik vasitə və psixotrop maddə müsadirə edilib

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