В Азербайджане конфискованы около 4 тонн наркотиков и психотропных веществ

Раскрыто количество конфискованных в прошлом году в Азербайджане наркотических средств и психотропных веществ

Раскрыто количество конфискованных в прошлом году в Азербайджане наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщает Report, в 2020 году было конфисковано 3 758,4 килограмма наркотических средств и психотропных веществ.

Это на 13,3% больше показателя 2019 года.

Из изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 2 341,1 кг составил героин, 904,5 кг - марихуана, 277,9 кг - опиум, 65,4 кг - гашиш, гашишное масло и смола, 1,3 кг - кокаин, 168,2 кг - другие наркотические и сильнодействующие средства.