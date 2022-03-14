В Азербайджане компании Coca-Cola выписан штраф

В Азербайджане в отношении известной компании выписан административный штраф.

В Азербайджане в отношении известной компании выписан административный штраф.

Как сообщает Report, протокол, составленный в отношении ООО “Azərbaycan Coca-Cola ("Coca-Cola") Bottlers Limited” соответствующим органом по статье 485.1 Кодекса об административных правонарушениях (непредставление информации соответствующему органу исполнительной власти при ввозе или вывозе товаров и транспортных средств или непредставление предварительной краткой импортной декларации) направлен для рассмотрения в Бинагадинский районный суд.

Дело передано в производство судьи Махиры Керимовой. Заседание суда назначено на 17 марта.

За данное правонарушение физические лица штрафуются в размере от двадцати до пятидесяти манатов, должностные лица - от семидесяти до ста манатов, юридические лица - от двухсот пятидесяти до пятисот манатов.

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