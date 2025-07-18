В Азербайджане изъяты наркотики на сумму более 109 млн манатов

За первые шесть месяцев 2025 года из незаконного оборота в Азербайджане были изъяты наркотические и психотропные вещества на общую сумму 109 млн 706 тыс. 109 манатов.

За первые шесть месяцев 2025 года из незаконного оборота в Азербайджане были изъяты наркотические и психотропные вещества на общую сумму 109 млн 706 тыс. 109 манатов.

Об этом Report сообщили в Постоянно действующей рабочей группе Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

В рамках мероприятий, проведенных Министерством внутренних дел совместно с другими профильными структурами, на территории общей площадью 570 гектаров были выявлены и уничтожены в установленном порядке 2 269 742 дикорастущих наркотических растения общей массой 152 тонны 391 кг.