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В Азербайджане изъяты наркотики на сумму более 109 млн манатов

В Азербайджане изъяты наркотики на сумму более 109 млн манатов За первые шесть месяцев 2025 года из незаконного оборота в Азербайджане были изъяты наркотические и психотропные вещества на общую сумму 109 млн 706 тыс. 109 манатов.
Происшествия
18 июля 2025 г. 15:47
В Азербайджане изъяты наркотики на сумму более 109 млн манатов

За первые шесть месяцев 2025 года из незаконного оборота в Азербайджане были изъяты наркотические и психотропные вещества на общую сумму 109 млн 706 тыс. 109 манатов.

Об этом Report сообщили в Постоянно действующей рабочей группе Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

В рамках мероприятий, проведенных Министерством внутренних дел совместно с другими профильными структурами, на территории общей площадью 570 гектаров были выявлены и уничтожены в установленном порядке 2 269 742 дикорастущих наркотических растения общей массой 152 тонны 391 кг.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin altı ayı ərzində 109 milyon manatlıq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

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