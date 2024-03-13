В Азербайджане из оборота изъяты наркотики стоимостью 35 млн манатов

В январе-феврале этого года в Азербайджане из незаконного оборота изъята 1 тонна 212 кг 963,32 г наркотических средств и психотропных веществ общей стоимостью 34 млн 344 тыс. манатов.

В январе-феврале этого года в Азербайджане из незаконного оборота изъята 1 тонна 212 кг 963,32 г наркотических средств и психотропных веществ общей стоимостью 34 млн 344 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете постоянной рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

В результате комплексных следственных мероприятий, проводимых правоохранительными органами в указанной сфере, выявлено 1 980 уголовных фактов. Из них 566 связаны с незаконной торговлей наркотических средств, 1 411 - с их незаконным приобретением и хранением, 3 – с незаконным посевом и выращиванием наркосодержащих растений.

К ответственности привлечены 17 граждан иностранных государств, у которых изъято 96 кг 387,564 г различных видов наркотических средств и психотропных веществ.