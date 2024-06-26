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В Азербайджане из оборота изъяты наркотики на 3 млн манатов

В Азербайджане из оборота изъяты наркотики на 3 млн манатов Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана за последние 25 дней изъяло из оборота 165 кг наркотических средств, стоимость которых на "черном рынке" составляет 3 млн манатов.
Происшествия
26 июня 2024 г. 12:43
В Азербайджане из оборота изъяты наркотики на 3 млн манатов

Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана за последние 25 дней изъяло из оборота 165 кг наркотических средств, стоимость которых на "черном рынке" составляет 3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, в ходе операций изъяты марихуана, героин, метамфетамин, опиум, а также 9 900 таблеток метадона, трамадола и лирики.

В течение мая в столице и регионах были проведены 24 операции против незаконного оборота наркотиков, задержаны 26 человек и 2 члена организованной группы. 9 из них - лица, занимавшиеся поставкой наркотиков на территорию страны.

По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных лиц решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Ölkə ərazisində “qara bazar”da dəyəri 3 milyon manat olan narkotik dövriyyədən çıxarılıb

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