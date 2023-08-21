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В Азербайджане из незаконного оборота изъяты наркотики на сумму 32 млн манатов

В Азербайджане из незаконного оборота изъяты наркотики на сумму 32 млн манатов Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) за последние 45 дней изъяло из незаконного оборота 400 килограммов наркотиков, стоимость которых на "черном рынке" оценивается в 32 млн манатов.
Происшествия
21 августа 2023 г. 15:32
В Азербайджане из незаконного оборота изъяты наркотики на сумму 32 млн манатов

Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) за последние 45 дней изъяло из незаконного оборота 400 килограммов наркотиков, стоимость которых на "черном рынке" оценивается в 32 млн манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

За последние 45 дней в Баку и регионах был проведен ряд операций против членов организованной группы, занимающейся контрабандой наркотиков из Ирана в Азербайджан, а также лиц, осуществляющих сбыт наркотиков внутри страны.

В ходе операции задержаны члены организованной преступной группы Азер Бадалов, Амрах Ализаде, Нурлан Байрамов, Эльмин Мамедов, его знакомый Гудрат Гасанов и Самира Новрузалиева. У этих лиц обнаружено и изъято 67 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 20 кг героина, 29 кг марихуаны, 10 кг опиума и 8 кг метамфетамина.

За указанный период в результате проведенных операций было задержано 66 человек, причастных к незаконному обороту наркотиков в стране.

Из незаконного оборота изъято 400 кг наркотиков на 32 млн манатов (героин, опиум, гашиш, марихуана, метамфетамин, а также 7 300 единиц таблеток метадона).

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР, в отношении задержанных принята мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 32 milyon manatlıq narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

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